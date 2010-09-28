Экс-начальник колонии, который скрыл побег, получил повышение?

Органы прокуратуры завершили досудебное следствие в отношении бывшего начальника Стрижавской исправительной колонии №81 Магомеда МАГОМАЕВА по уголовному делу по обвинению в сокрытии информации о побеге осужденного.

Об этом УНИАН сообщили в Винницкой правозащитной группе (ВПГ).

По данным ВПГ, дело передано в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

«Интересно, что после возбуждения уголовного дела полковник внутренней службы, заслуженный юрист Украины МАГОМАЕВ Магомед Расулович не только не был отстранен от должности начальника СИК №81, но и получил повышение по службе, будучи переведенным на должность и.о. заместителя начальника управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Винницкой области, с которой несколько дней назад и ушел на пенсию», - отмечают винницкие правозащитники.

Винницкая правозащитная группа приветствует то, что «государство Украина смогло по крайней мере в первый раз довести до конца досудебное следствие в отношении должностного лица такого ранга системы исполнения наказаний».

«Мы призываем обеспечить проведение гласного, публичного и справедливого судебного процесса над М.МАГОМАЕВЫМ с безоговорочным обеспечением его прав человека как подсудимого, включая право на презумпцию невиновности, правом на защиту и учетом состояния его здоровья при избрании меры пресечения», - говорится в сообщении ВПГ.

Одновременно Винницкая правозащитная группа выражает надежду, что государство будет способно обеспечить физическое присутствие подсудимого в судебном процессе.

Как сообщал УНИАН, год назад в отношении должностных лиц Стрижавской исправительной колонии №81 были возбуждены уголовные дела за систематические нарушения законности и применение насилия к заключенным.

Генеральная прокуратура провела проверку информации относительно систематических нарушений законности начальником Стрижавской исправительной колонии № 81 М.МАГОМАЕВЫМ во время исполнения служебных обязанностей, обстоятельства побега из указанного учреждения осужденного Виталия СОВАЧА, а также применения физического насилия к заключенным.

Материалы проведенной проверки засвидетельствовали наличие грубых систематических нарушений законности, неединичных фактов совершения и сокрытия преступлений служебными лицами исправительных колоний и управления Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний.