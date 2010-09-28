Милиция задержала мужчину с 8 мешками марихуаны

В одном из райцентров Кировоградской области в ходе проведения операции «Мак-2010» сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнего местного жителя, у которого изъяли около 100 кг марихуаны.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в области.

Мужчину задержали в момент, когда он заказывал такси для перевозки багажа. Во время осмотра салона автомобиля милиционеры выявили 8 полипропиленовых мешков, заполненных марихуаной общим весом 75 кг.

По словам подозреваемого, наркотические растения он нашел на территории бывшей фермы, собрал и решил перевезти в райцентру с целью дальнейшего сбыта.

В указанном мужчиной месте возле заброшенного хозяйственного помещения правоохранители выявили еще три мешка с марихуаной. Таким образом, общий вес изъятого наркотического зелья достиг 100 кг.

На данное время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного Кодекса Украины (незаконное хранение, перевозка наркотических средств в особо крупных размерах), санкции которой – лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.