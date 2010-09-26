В Украине дожди, кроме восточных областей, в Карпатах - сильные

27 сентября по прогнозам синоптиков в западной части Украины будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, ночью местами сильный.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 15-20°; в Карпатах в течение суток 8-13°.

На остальной территории будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь, отдельные грозы (на юге местами дождь), лишь в восточных областях без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей к 19°; днем 19-24°, на юге и востоке 22-27°.

В Киеве и области ночью без существенных осадков, днем возможен кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 19-24°. По г. Киеву температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

26 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 18-23°, в Днепре у Киева 16°.