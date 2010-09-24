Ющенко: под сомнение ставится не язык общения, а ваша идентичность

«Сегодня в Украине происходит унижение государственного языка, и досадно, что это делают люди от власти», - сказал лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Он раскритиковал намерения принять новый закон о языках, выразил сожаление, что “нация втягивается в дискуссию, которую власть предержащие пытаются свести исключительно к проблеме общения”.

“Я хотел бы донести до всех: сейчас сомнению подвергается не язык общения, сейчас сомнению подвергается ваша тождественность, ваша идентичность. Потому что когда говорят о государственном языке, говорят о самой высокой стоимости, самой высокой национальной ценности, которая объединяет”, - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что дискуссия о том, на каком языке должен общаться рядовой гражданин, является лишь вершиной айсберга, а за этим стоят намного более важные вопросы – вопросы независимости и утраты самоидентичности украинцев. «И это не игрушки», - добавил В.ЮЩЕНКО.