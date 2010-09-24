На Буковине от недоедания умер одномесячный ребенок

В селе Коленковцы Хотинского района Черновицкой области в начале сентября в неблагополучной семье от недоедания умер месячный ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом местным СМИ сообщила заместитель начальника службы по делам детей Хотинской райгосадминистрации Инна АЛФИРЕНКО.

По ее словам, мальчик был из близнецов. Мать умершего ребенка обратилась к медикам за помощью только тогда, когда младенец уже находился в коме. Врачи сообщили, что родители злоупотребляли спиртным.

И.АЛФИРЕНКО отметила, что ни сельский совет, ни сельчане своевременно не известили об этом случае ее службу. О смерти мальчика службе по делам детей сообщила областная детская больница. Медики установили причину смерти мальчика – «белково-энергетическая недостаточность».

В данное время мать с другим ребенком-близнецом находится на лечении в областной детской клинической больнице №2.

Сельский председатель Коленковцев Дмитрий МЕЛЬНИК сообщил, что семья, в которой умер мальчик, была неблагополучной.

Дело о смерти младенца передано в Хотинскую районную и Черновицкую областную прокуратуры. По словам прокурора Хотинского района Василия ГИНГУЛЯКА, в настоящее время прокуратура осуществляет доследственную проверку случившегося. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.