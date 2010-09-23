В Одесской области упал вертолет: два человека погибли

Сегодня, 23 сентября, в 12.45 на расстоянии 10 км от поселка Великомихайловка Одесской области между селами Полезное и Глубокий Овраг упал и загорелся вертолет НО-26, принадлежащий компании «Николаев-аэро».

Как информирует Центр связей с общественностью ГУ МЧС в Одесской области, погибли два человека: 35-летний командир вертолета и 46-летний мастер линейно-эксплуатационной службы компании НАК «Нафтогаз Украины» ДП «Укртрансгаз».

На место происшествия срочно было направлено пожарно-спасательное отделение Великомихайловского районного отделения МЧС, которое в 13.15 ликвидировало загорание.

Вертолет осуществлял облет с целью осмотра участка магистрального газопровода «Ананьев-Измаил», на котором проводился плановый ремонт.

На месте происшествия работает мобильно-оперативная группа ГУ МЧС в Одесской области.