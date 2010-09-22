Мэрия Донецка помогла открыть украинский класс в Ростове

Городские власти Донецка посодействовали открытию в России, в одной из школ города Ростова-на-Дону класса с украинским языком обучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он напомнил, что российский город Ростов-на-Дону - город-побратим Донецка, и там сильная украинская диаспора. По словам А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, недавно в Ростове-на-Дону проходили торжества по случаю Дня города, в которых жители Донецка также принимали участие.

«Работая с городами-побратимыми, мы многие вопросы перевели в конкретную плоскость реализации. Так, наша делегация участвовала очередной раз в праздновании дней города-побратима Ростова-на-Дону. Там мы встречались с украинской диаспорой, которая проживает на территории города», - сообщил мэр.

Он отметил, что в рамках этих торжеств и был открыт украинский класс в одной из ростовских школ.

«В школе №7 Пролетарского района (г. Ростова-на-Дону), которая носит имя героя Украины Алексея Береста, который водрузил Красное знамя на Рейхстаге и погиб в мирное время, спасая ребенка, там мы открыли украинский класс», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также сообщил, что донецкие власти позаботились об учебниках для первоклассников, которые будут учиться в этом классе.

«Этот класс укомплектовали полностью всеми необходимыми учебниками, наглядными пособиями, и первоклассники начали учебу», - заключил мэр Донецка.