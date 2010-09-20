Саратов: СМИ преувеличили масштабы пожара на десантном корабле

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ считает, что в сообщениях ряда украинских СМИ имело место преувеличение масштаба и последствий ЧС на среднем десантном корабле «Кіровоград», случившейся 17 сентября во время учений «Взаимодействие-2010», а украинские военные «из неприятной ситуации вышли с честью».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.САРАТОВ заявил на пресс-конференции в понедельник в Севастополе.

По словам губернатора, по должности он является и членом Военного совета Военно-морских сил Украины, поэтому в тот день лично наблюдал за учениями на полигоне Опук. Как сказал руководитель Севастополя, «по Интернету прошла не совсем верная информация, что серьезно пострадали четверо ребят. Чрезвычайная ситуация реально была, предварительно, из-за того, что старая техника… снаряды там упали, воспламенились, возник пожар. При тушении пожара ребята получили, ну, такие, небольшие ожоги, и немножко осколками - лампы рвались, ракетницы… Но почему я говорю немножко, потому что через неделю они, 100 процентов, будут в строю. Если бы ожоги были серьезные, то, соответственно, за неделю, не восстановить…». Поэтому, как подчеркнул В.САРАТОВ, то, что написано в СМИ «о четырех серьезно пострадавших - это неправда, не соответствует действительности. Взрыва не было».

Кроме того, как отметил председатель ГГА, «это еще раз говорит о том, что надо заниматься армией в хорошем смысле, надо вкладывать деньги в технику». По мнению В.САРАТОВА, украинские военные умеют выполнять многие задачи профессионально, «но проблема в том, что технике 40 лет, возможны со стороны техники какие-то несанкционированные моменты». Вместе с тем, как подчеркнул он, «наши военные из неприятной ситуации вышли с честью».