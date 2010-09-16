Неизвестные в масках ворвались домой к председателю райсуда

В Путивле Сумской области неизвестные ограбили, избили и бросили в подвал председателя райсуда.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью ГУ МВД Сумской области, вечером 13 сентября двое неизвестных в масках ворвались в дом 58-летнего председателя райсуда, избили его и бросили в подвал, после чего забрали 10 тысяч гривен и мобильный телефон хозяина.

Председателя райсуда утром на следующий день нашла работница суда, которая обеспокоилась его отсутствием на работе и приехала к нему домой. Мужчина находился в подвале со связанными руками и ногами. Она обратилась в милицию, и на место происшествия сразу выехали руководители УМВД и следственно-оперативная группа Путивльской милиции.

Как объяснил потерпевший, около 21 часа к нему в частный дом ворвались двое неизвестных в масках и перчатках. Они избили его, требуя деньги, потом связали руки и ноги и бросили в подвал. Вход в него заколотили гвоздями.

Пострадавший госпитализирован в Сумскую областную больницу со сломанными ребрами и многочисленными ушибами и кровоподтеками на теле и голове.

Милиция принимает меры для установления причастных к совершению преступления. Отрабатываются две основные версии: нападение с целью завладения деньгами и нападение, связанное с профессиональной деятельностью председателя суда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 187.ч. 3 Уголовного кодекса Украины (разбой).