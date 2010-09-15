В Киеве на станции метро “Крещатик” на рельсы упал человек

На столичной станции метрополитена «Крещатик» на рельсы упал человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Метрополитена, инцидент произошел в 13.35 на станции "Крещатик" Святошинско-Броварской линии. Задержка движения поездов продолжалась 11 минут. Пока в пресс-службе не владеют информацией, кто именно и по какой причине упал на рельсы метро, и остался ли жив.

В то же время, как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, мужчина упал на колею при попытке поднять 5 копеек, которые выпали у него из кармана на платформу.

Как отметили в ЦСО, в этот момент поезда на станции не было, мужчину быстро подняли на платформу, телесных повреждений он не получил.