НБУ просит банки дать информацию об остатках по кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) просит коммерческие банки предоставить информацию по остаткам задолженности по кредитным договорам.

«С целью проведения анализа ситуации на денежно-кредитном рынке и осуществления функций надзора, просим предоставить информацию относительно остатков задолженности по кредитным соглашениям, и их стоимость по состоянию на 1 сентября 2010 г.», - говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

При этом информация должна быть сгруппирована по кредитам, предоставленным: субъектам хозяйствования (по отраслям); физическим лицам (по целевому использованию средств); небанковским финансовым учреждениям; органам государственной власти.

Из общей суммы кредитов должна быть указанна сумма кредитов, предоставленных инсайдерам.

Указанная информация должна быть предоставлена в Нацбанк до 25 сентября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, общий объем остатков по банковским кредитам на 1 сентября 2010 года составил 710,0 млрд. грн., в т.ч. кредиты физическим лицам - 213,8 млрд. грн.