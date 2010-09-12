На Кировоградщине уровень подростковой преступности вырос на 57%

В Кировоградской области на протяжении января-июля 2010 года уровень подростковой преступности вырос на 57% сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего за отчетный период подростками совершены 430 преступлений. Уменьшились количество грабежей, совершенных несовершеннолетними, разбоев, завладение транспортными средствами и преступлений в сфере обращения наркотических веществ. В то же время, в 3,4 разы увеличились количество совершенных краж (до 317 случаев), также зарегистрированы 5 преднамеренных убийств, из них 4 совершено в 2009 году.

Удельный вес детей, совершивших преступления, которые не учились и не работали, составляет 47,4%.

Как отмечают в прокуратуре, очень часто несовершеннолетние прибегают к преступным действиям через собственную незанятость, скуку. Например, трое учеников 5-6 классов Вильшанской общеобразовательной школы в марте этого года совершили надругательство над могилами на местном кладбище (разрушили 49 памятников и повредили 51 крест). Семьи детей материально обеспечены. Свои действия несовершеннолетние объяснили желаниям развлечься.

В текущем году прокурорами области возбуждено 11 уголовных дел по фактам насилия по отношению к детям в семьях.

Зафиксированы факты жестокого поведения между учениками, а также между педагогами и детьми. Так учитель одной из школ во время урока в 1-ом классе, сдавила ученику шею, принуждая его выполнять задание, оказывала на детей психологическое давление. В дальнейшем школьники применяют подобные методы при общении между собой. На протяжении 2009-2010 учебного года произошло 15 случаев травмирований учеников во время драк и другого жестокого поведения между собой, сообщили в прокуратуре.