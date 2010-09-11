Министр: мы не должны запрещать русский дубляж

Министр культуры и туризма Михаил Кулиняк отрицает, что в Украине происходит сужение украинского дублирования иностранных фильмов. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

«Я уверен, что украинский дубляж не исчезнет, потому что на него есть спрос. Но мы не должны к нему принуждать. Мы не должны запрещать русский дубляж, но нужно сделать равные условия для рынка. Если дистрибьютор видит, что ему выгодно сделать 10 копий на украинском языке, а одну на русском, одну на молдавском, то мы ему не должны этого запрещать», – заявил министр.

По словам Кулиняка, шумиха вокруг дублирования вызвана коммерческими проблемами.

«Рынок регулирует, сколько каких копий нужно изготовлять, но их должны изготовлять в Украине, чтобы все были на равных условиях. Когда мы сделаем условия, что и на украинский язык, и на русский язык дубляж нужно будет делать с одинаковыми финансовыми затратами, эта проблема сама собой снимется», – сказал министр.

По мнению Кулиняка, снятие запрета на дублирование фильмов другими языками напрямую не влияет на развитие украинского кино. Правительство будет оказывать государственную поддержку украинским фильмам. «Мы сейчас будем наращивать финансирование кинопроизводства», – заявил министр.

Распоряжениям от 8 сентября Кабинет Министров выделил семь миллионов гривен на создание и распространение национальных фильмов.