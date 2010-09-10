Генпрокурор: создание Следственного комитета - это неправильный путь

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО высказывается против создания Следственного комитета при Генпрокуратуре .

Об этом он заявил в интервью журналу «Профиль».

«Мое мнение: создание Следственного комитета при Генеральной прокуратуре или как самостоятельной структуры – это неправильный путь», - отметил генеральный прокурор Украины. Он считает, что «следственные функции должны быть и у прокуратуры, и у МВД, и у СБУ. Такая альтернативная подследственность наработана годами, и она себя оправдывает».

«Реформа уголовной юстиции необходима. Как и новый Уголовно-процессуальный кодекс. Но в каком направлении осуществлять изменения? Над этим необходимо еще поработать», - отметил А.МЕДВЕДЬКО. Он напомнил, что Указом Президента создана рабочая группа во главе с министром юстиции Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ. В ее состав вошел и генпрокурор, а также его заместитель Ренат КУЗЬМИН.

А.МЕДВЕДЬКО видит «рациональное зерно» в озвученном в СМИ предложении передать право возбуждения уголовного дела судам. «Это уменьшило бы количество незаконных отказов от открытия производства. Мы проанализировали ежегодную статистику за последние 10 лет: каждый год, в основном ОВД, незаконно отказывают в возбуждении от 15 до 20 тыс. дел. После отмены этих незаконных постановлений следователей каждое четвертое-пятое дело, пусть даже несвоевременно расследованное, направляется в суд», - сообщил генпрокурор.