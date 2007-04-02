В Киеве застрелен депутат

В Киеве 1 апреля около 23.00 в тамбуре возле собственной квартиры в одном из домов по Оболонскому проспекту был обнаружен труп гражданина С., 1962 года рождения, с огнестрельным ранением головы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева, прокуратурой Оболонского района столицы по факту преднамеренного убийства возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

На сегодняшний день проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего убийство.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, погибший – депутат одного из райсоветов Кировоградской области.