В Киеве еще будет до 7° мороза

3 апреля по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, только в Крыму и Приазовье местами пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6°, на побережье морей до 8° тепла, в западных и восточных областях местами 0-2° мороза, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла. На Закарпатье: без осадков; температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 4-5 апреля характер погоды изменится: пройдут дожди, в северной половине местами с мокрым снегом (только в восточных областях, 4 апреля и в Крыму и Приазовье, а днем 5 апреля и в западных и большинства северных областей без существенных осадков). Температура воздуха снизится: в западных областях ночью 4 апреля от 3° мороза до 2° тепла, 5 апреля 2-7° мороза, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 1-6° тепла, 5 апреля на севере от 1° тепла до 4° мороза, днем 4 апреля 8-13° тепла (в северных областях 5-10° тепла), 5 апреля 2-7° тепла, на юге до 11°; только в восточных областях температура существенно не изменится. Ветер юго-западный с переходом в северный, 7-12 м/с, 5 апреля утром и днем в восточной и южной частях местами порывы 15-20 м/с. На Закарпатье: без существенных осадков, только ночью и утром 4 апреля небольшой дождь. Температура ночью 4 апреля 1-6° тепла, 5 апреля 0-5° мороза, днем 5-10° тепла; в горах ночью 4 апреля около 0°, 5 апреля 4-9° мороза; днем 0-5° мороза.

6 апреля на Левобережье, а днем в восточных областях пройдут осадки, преимущественно в виде дождя; на остальной территории, а 7 апреля в Украине без существенных осадков, только днем в западных областях небольшой дождь. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, в восточных областях и Крыму до 5° тепла, 6 апреля в западных, северных и большинстве центральных областей 2-7° мороза; днем 5-11° тепла. На Закарпатье: без существенных осадков, только днем 7 апреля небольшой дождь. Температура ночью 6 апреля 1-6° мороза, 7 апреля около 0°, днем 5-11° тепла; в Карпатах ночью 6 апреля 4-9° мороза, 7 апреля 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

8, 9, 11 апреля без существенных осадков (только 8 апреля на Левобережье, 9 апреля в восточных областях, а 11 апреля в северо-западной части небольшие и умеренные осадки, преимущественно дождь). 10 и 12 апреля в Украине временами осадки. Температура 8-9 апреля существенно не изменится, 10-11 апреля, начиная с западных областей, повышение температуры ночью до 0-6° тепла, днем до 10-16°, в южных областях местами до 18°; 12 апреля в Украине понижение дневной температуры на 4-9°.

В г. Киеве и области 3 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°; по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°.

4-5 апреля характер погоды изменится: утром и днем 4 апреля дождь, ночью 5 апреля местами небольшой мокрый снег (в остальное время без существенных осадков). Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура 4 апреля ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла, 5 апреля ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла.

6-7 апреля - без существенных осадков. Температура ночью 6 апреля 2-7° мороза, 7 апреля от 3° мороза до 2° тепла; днем 5-10° тепла.