Глава правления Киевгаза узнал о смене собственников из СМИ

Председатель правления ОАО «Киевгаз» Сергей СЛЕПКАНЬ заявляет, что узнал о возможной смене собственников акций компании из СМИ и судебных документов, обнародованных в общедоступной системе Единого государственного реестра судебных решений 6 сентября т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Киевгаз».

«Я председатель правления компании «Киевгаз», а не специалист по ценным бумагам. Моим первоочередным заданием является бесперебойное и безаварийное газоснабжение столицы. Свою работу я выполняю... «Киевгаз» является стабильным предприятием, и надеюсь, что никакие смены собственников, если они действительно произошли, не повлияют на работу компании», – отметил С.СЛЕПКАНЬ.

Он также подчеркнул, что ему неизвестны дата проведения конкурса по продаже акций, условия конкурса и его участники, поскольку компания не является организатором конкурса.

Напомним, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) в настоящее время проводит проверку АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» и ряда других киевских организаций на предмет отчуждения ими или входящими в их состав компаниями имущества путем смены собственников.

Как сообщал УНИАН, ГКЦБФР на шесть месяцев запретила вносить изменения в системы реестров собственников и системы депозитарного учета акций АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», ОАО «АК «Киевводоканал», ОАО «Киевгаз» и ОАО «Киевхимволокно». Решение принято по предписанию Генпрокуратуры.

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий при Кабинете Министров Украины поручила 28 июля проверить, кому принадлежат акции «Киевгорстроя» в связи с появившейся в СМИ информацией о смене собственников компании.