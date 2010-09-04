Одесские милиционеры "наварили" на "собачей жизни" 32 тысячи

Работники кинологического центра ГУ МВД Украины в Одесской области присвоили 32 тысячи гривен, завысив в отчетной документации количество приобретенных для потребностей милиции служебных собак.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, ссылаясь на результаты проверки Службы внутренней безопасности.

По данным ДСО, установлено, что работники милиции в декабре 2008 года в финансовую часть центра предоставили неправдивые (завышенные) сведения относительно количества приобретенных служебных собак у частного предпринимателя, а разницу в сумме 32 тыс. грн. использовали на собственные потребности.

В итоге прокуратурой одного из районов Одессы в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины (присвоение, растрата имущества или за владение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.