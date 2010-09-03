Адвокат пропавшего журналиста бил следователя по голове?

Во время проведения санкционированного обыска в квартире Вячеслава ИСМАЙЛОВА, который называет себя адвокатом пропавшего главного редактора газеты «Новый стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА, были травмированы два работника милиции.

Как сообщает Департамент связей с общественностью МВД Украины, в ходе обыска следователю нанесены удары по голове, а работнику УГСБЭП дверями перебит палец правой руки.

По данным ДОС МВД, 2 сентября 2010 года суд Октябрьского района Полтавы санкционировал проведение обыска в городе Харькове по месту жительства гражданина В.ИСМАЙЛОВА, который подозревается в том, что он вместе со своими двумя сыновьями и другими гражданами незаконно завладели предприятием, которое в дальнейшем использовали для проведения мошеннических действий с недвижимостью.

При объявлении по домофону постановления суда о предоставлении разрешения на проведение обыска В.ИСМАЙЛОВ «начал нецензурно ругаться и сообщил, что применит оружие, если работники милиции подойдут к его квартире».

«В связи с этим было принято решение о вызове работников спецподразделения «Беркут» для принудительного открытия дверей. Все мероприятия проводились при участии понятых и представителя органа местного самоуправления», - объясняют в ДОС.

Во время обыска В.ИСМАЙЛОВ, его сын и жена «вели себя цинично, нецензурно ругались, угрожали работникам милиции физической расправой и увольнением» из правоохранительных органов, что «зафиксировано работниками милиции на видеокамеру».

В ДОС отмечают, что В.ИСМАЙЛОВ, который называет себя адвокатом пропавшего главного редактора газеты «Новый стиль», не имеет удостоверения адвоката.

В ходе обыска была изъята документация и другие предметы, которые имеют важное значение для следствия. Работники милиции зафиксировали полученные телесные повреждения и обратились в органы прокуратуры для принятия соответствующего решения по данному факту.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 сентября, в квартире В.ИСМАЙЛОВА состоялся обыск. Комментируя событие, начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА сообщила, что сегодня в квартиру В.ИСМАЙЛОВА «для исполнение решения суда прибыли судебные исполнители из Полтавы». По ее словам, на место прибыли также представители харьковской милиции, которые «обеспечивали порядок».

Л.ВОЛКОВА отметила, что события не имеют отношения к «делу КЛИМЕНТЬЕВА».

Она сообщила, что сегодняшнее событие касается «дела сына», которое было возбуждено задолго до исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.