Мировые цены на золото достигли 2-месячного максимума

До 2-месячного максимума выросли сегодня цены на золото на мировых рынках, по мере того как многочисленные инвесторы во все увеличивающихся объемах активно скупали этот металл, сообщает ИТАР-ТАСС. К завершению работы крупнейшего Нью-йоркского золотого рынка тройская унция подорожала на 11,20 долларов и вышла на уровень 1 тыс 250 долларов.

Спрос на золото усиливается в связи с новым витком нынешнего кризиса, когда происходят резкие колебания обменных курсов ведущих твердых валют, включая доллар США, евро и японскую иену. В результате инвесторы видят в золоте наиболее надежное укрытие своего свободного капитала в нынешний сложный момент ухудшения мировой экономической конъюнктуры.

Одновременно с золотом сегодня росли цены на серебро, достигнув 19,39 долларов за тройскую унцию.