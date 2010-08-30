Билозир: под Киевом незаконно вырублено леса на 8 млн. грн.

Народный депутат Оксана БИЛОЗИР заявляет, что в Иванковском районе Киевской области незаконно вырублено леса более чем на 8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе О.БИЛОЗИР, подчеркнув, что информацию о незаконных вырубках лесов в Иванковском районе народному депутату подтвердили на ее запросы премьер-министр Николай АЗАРОВ и Генеральная прокуратура Украины.

В частности, по данным пресс-службы, Н.АЗАРОВ сообщил, что в результате проведения проверок относительно соблюдения лесного законодательства в Иванковском районе Киевской области установлено, что в лесонасаждениях Иванковского специализированного государственного агролесохозяйственного предприятия "Госагролес", подчиненного Киевской облгосадминистрации, ведение лесного хозяйства осуществляется с нарушением норм законодательства.

В частности, установлен факт незаконной вырубки деревьев общим объемом 2457 куб. метров (более шести тысяч деревьев). Размер ущерба, нанесенного лесу, составлял 8 млн. 275 тыс. грн.

Всего лесохозяйственными предприятиями Госкомлесхоза в 2009 году в правоохранительные органы передано 797 дел по фактам незаконной вырубки леса, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму 15,6 млн. грн., в первом квартале этого года - 177 дел на 8 млн. грн.

По сообщению Генеральной прокуратуры, на протяжении этого года в Иванковское РО ГУ МВД Украины в Киевской области поступило 13 сообщений относительно незаконной вырубки леса и перевозки лесной продукции автотранспортом.

По результатам их рассмотрения возбуждены 3 уголовных дела, досудебное следствие по которым продолжается, 3 материала присоединены к уголовным делам, по 5 материалам в возбуждении уголовных дел отказано, по 1 материалу направлено по принадлежности в Госкомлесхоз и СБУ.

Также в прокуратуре сообщили депутату, что по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования, внесенных в этом году Иванковской межрайонной прокуратурой, к дисциплинарной ответственности привлечены 10 должностных лиц Иванковского СГАП "Госагролесхоз" и ГП "Полесское лесное хозяйство" за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей по охране леса.

В свою очередь О.БИЛОЗИР пообещала избирателям держать вопрос незаконной вырубки лесов на депутатском контроле.