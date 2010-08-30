Путин считает завышенными цены на бензин в России

Премьер-министр Владимир Путин на встрече со строителями дороги Хабаровск-Чита в воскресенье назвал завышенными цены на бензин в России, сообщил о планах выделить 40 миллиардов рублей на строительство дороги до Магадана, а также поддержал предложение обязать дорожных строителей следить за состоянием трасс, сообщает РИА "Новости".

«Я считаю, что в России цены на бензин слишком высокие... Мы пытаемся бороться с этим. Проверяем. По расчетам вроде бы все правильно. Надо, вероятно, внимательнее посмотреть эти расчеты», - сказал премьер, отвечая на вопрос одного из рабочих.