Для утилизации “премикса”, тайно завезенного в Закарпатье, нужно 10 млн.

Для утилизации отходов венгерской промышленности, которые были тайно ввезены в Закарпатье, необходимо 10,3 млн. грн. Об этом вчера во время пресс-конференции в Ужгороде сообщил начальник Государственного управления охраны окружающей природной среды в Закарпатской области Андрей ПОГОРЕЛОВ.

По его словам, по инициативе закарпатского госуправления подано в Министерство охраны природы и утверждены мероприятия по вывозу и утилизации вещества под названием «премикс», которое завезено в Закарпатскую область из Венгрии как «теплостойкий наполнитель».

«Поскольку мероприятия утверждены, то мы ожидаем, что до конца месяца начнутся работы по вывозу «премикса» с территории Украины в Польшу. Работы будут проводиться в несколько этапов, поскольку завод может принять и утилизировать в течение месяца до 400 тонн вещества », - уточнил А.ПОГОРЕЛОВ.

Он также добавил, что на территории области еще остается 1,3 тыс. тонн вещества, на утилизацию которого необходимо 10 млн. 300 тыс. грн.

Справка УНИАН. В течение 1999-2005 годов на территорию Украины частным предприятием «Озон», которое сотрудничало с Дебреценской фирмой «Eltex» (Венгрия), было завезено вещество под названием «премикс» как сырье для резиновой промышленности в количестве 1486,396 тонны.

Согласно акту Межведомственной государственной комиссии о результатах проверки обращения с отходами и опасными химическими веществами, незаконно завезенными на территорию Украины из других государств, от 14 июля 2005, правоохранители нашли «премикс» на Закарпатье в Береговском районе в восьми местах, в том числе на территории местного комбината хлебопродуктов, кирпичного завода, Закарпатского института агропромышленного производства села В.Бакта, Шомской средней школы).

По инициативе органов генеральной прокуратуры и Минприроды, институтом экогигиены и токсикологии им. Л.Медведя проведено судебное химико-экологическую экспертизу, с целью установления химического состава смеси "премикс" и оценки ее влияния на здоровье людей и окружающую среду. По заключению экспертизы, под названием "теплостойкий наполнитель "премикс", на территорию Украины фактически ввезено смесь различных веществ, которые являются промышленными отходами и по своему составу содержат химические вещества, которые могут наносить вред для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

30 марта 2005 по данному факту прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное дело.

30 января 2009 Управлением СБУ в Закарпатской области вынесено соответствующее постановление об уничтожении (утилизации) указанного вещества.