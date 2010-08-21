Старейшины Харьковщины требуют лишить Суркиса звания

Представители совета старейшин Харьковщины требуют отмены санкций Федерации футбола Украины относительно ФК «Металлист» и лишения президента ФФУ Григория СУРКИСА звания «Почетный гражданин Харьковской области».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в открытом письме видных деятелей Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, руководителям Харьковской области, областной Федерации футбола, украинским СМИ и гражданам Украины.

Авторы письма считают «несправедливым и угрожающем общественному согласию» решение Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) ФФУ снять 9 очек с «Металлиста» в нынешнем Чемпионате Украины. По их мнению, «выводы КДК основаны на непроверенных данных и противоречат решению органов гражданского правосудия в лице прокуратуры».

«Ни для кого не секрет, - говорится в письме, - что «дело» о матче, сыгранном два года назад и якобы имеющем договорной характер, было создано искусственно. Ротация игроков и тренеров, характерная для отечественного футбола, позволила максимально запутать следствие и минимизировать шансы на справедливое решение. Таким образом, нет сомнений в том, что КДК было принято заангажированное решение, которое не только абсурдно как с точки зрения футбольного арбитража, так и с точки зрения человеческой этики, но и противоречит правовым нормам. Видимо, поэтому в нем трусливо вынесен позорный вердикт, но не приведены аргументы, которые хоть как-то оправдали бы несправедливый приговор».

Авторы письма убеждены, что решение КДК ФФУ - это «умышленное оскорбление» для всего Харьковского региона. «Те, кто стимулировал его появление на свет, видимо, забыли, что наш город является колыбелью украинского футбола и уже более 110 лет активно способствует развитию этого прекрасного вида спорта, подарил стране десятки выдающихся футболистов, вносит огромный вклад в подготовку Украины к приему Евро-2012», - отмечается в заявлении.

Старейшины считают, что «столица Слобожанщины признана эталоном по темпам подготовки к грядущему чемпионату» (в том числе и на уровне УЕФА), город и область готовятся к Евро-2012. По их мнению, «огромную роль в этом играет ФК «Металлист» и его президент Александр ЯРОСЛАВСКИЙ».

«Руководители УЕФА, посещавшие Харьков, неоднократно выражали восхищение темпом и качеством возведения объектов инфраструктуры клуба, которые через два года примут болельщиков со всего мира», - почрекивается в письме.

«Видимо, отсутствие аналогичных комплиментов по отношению к инфраструктуре ФК «Динамо», фактически принадлежащего Г.СУРКИСУ, - считают авторы письма, - возбуждает в главе ФФУ чувство черной зависти и желание унизить Харьков - более активный и успешный в деле подготовки к Евро-2012».

«Совершенно очевидно, что Г.СУРКИС с помощью админресурса пытается убрать с дороги опасных для киевского «Динамо» соперников в лице клубов «Металлист» и «Карпаты» и «без боя» гарантировать столичному клубу участие в еврокубках, предполагающее немалые финансовые дивиденды», - акцентировали авторы письма.

По их мнению, «вчерашние дебюты команд в новом сезоне Лиги Европы, где «Металлист» одержал победу, а ФК «Карпаты» сыграли боевую ничью, лишь подтверждает это предположение».

Такая политика ФФУ, считают старейшины, «с высокой степенью вероятности может привести к негативным последствиям социального характера не только в масштабе харьковского региона, но и в масштабах всей страны. Возмущение болельщиков политикой ФФУ может вылиться в напряженность и социальный взрыв, чем накануне выборов в местные советы могут воспользоваться определенные политические силы».

«Фактически, личные амбиции хозяина «Динамо» Г.СУРКИСА, стоящего за этим решением, могут привести к нагнетанию напряженности и нарушениям общественного порядка», - отмечается в письме.

Старейшины заявляют, что они не могут позволить «коррумпированным руководителям ФФУ позорить украинский футбол и пятнать честное имя ФК «Металлист».

Письмо подписали почетные граждане Харькова и Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 года, и снял с обеих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, а также наложил другие санкции.

18 августа 2010 года ФК «Металлист» подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ.

21 августа в знак протеста против решения КДК ФФУ главный тренер «Металлиста» Мирон МАРКЕВИЧ подал в отставку с поста главного тренера национальной сборной Украины.