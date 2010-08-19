Зам Цушко не исключает, что экспорт-импорт у министерства заберут

Заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН не исключает перевода внешнеторгового блока Министерства экономики в подчинение Министерству иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, В.МУНТИЯН отметил, что такой вариант среди прочих рассматривается в целях экономизации внешней политики.

«Сейчас разрабатывается концепция. Есть разные варианты, в том числе и такой», – сказал замминистра экономики.

При этом он отметил, что и Президент Украины, и премьер-министр, и министр иностранных дел ранее заявляли о необходимости увеличения экономической составляющей во внешней политике Украины.

Как сообщал УНИАН, по информации источника в правительстве, в ближайшее время в Министерстве экономики планируется провести реорганизацию и перевести внешнеторговый блок в подчинение Министерству иностранных дел. В подчинение МИДа планируется передать направления, которыми сегодня в Минэкономики занимаются заместители министра Валерий ПЯТНИЦКИЙ, Валерий МУНТИЯН и Василий МАРМАЗОВ.

Напомним, торгово-экономические миссии при посольствах Украины уже переведены из подчинения Минэкономики в подчинение МИДу.