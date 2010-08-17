На Сорочинском ярмарке - икебана, оригами и фурошики

Сегодня в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области начала работу Национальная Сорочинская ярмарка.

Как передает корреспондент УНИАН, ярмарка будет работать по 22 августа.

Официальное открытие ярмарки запланировано на 18 августа о 11.00. В этот же день ярмарку посетит Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

На Сорочинской ярмарке планируется установить рекорд Украины по количеству сваренного борща.

В этом году в рамках ярмарки Украинско-Японский Центр будет проводить демонстрацию чайной церемонии, искусства каллиграфии, мастер-классы по икебане, оригами и фурошики (японский стиль упаковки вещей и подарков).

Кроме того, в рамках ярмарки состоится фестиваль "Золотая мельница", на котором запланированы выступления групп, исполнителей вокального жанра; ди-джеев и мс, а также конкурс на наилучший короткометражный фильм.

На территории ярмарки открыт палаточный городок.

Охранять порядок во время проведения Национальной Сорочинской ярмарки будут более 500 милиционеров.