Сумские лесоводы получили Штандарт Гослесхоза

Сумское областное управление лесного и охотничьего хозяйства по показателям 2010 года признано в Украине лучшим среди соответствующих управлений.

Как передает корреспондент УНИАН, управлению был вручен переходный Штандарт Гослесхоза “за высокие показатели эффективности ведения лесного хозяйства, уровнем производительности труда и заработной платы”.

Председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ отметил, что «успех областного управления лесного и охотничьего хозяйства достоин такого высокого признания, и он будет лишь приумножаться, ведь сейчас ведется активная работа по привлечению инвестиций, внедряются новые подходы в работе».

«Мы планируем внедрить глубокую переработку древесины на Сумщине от начала и до конца производственного процесса. Это может быть как изготовление паркетной доски, изделий из дерева, так и товаров бытового потребления», – отметил Ю.ЧМЫРЬ и прибавил, что все средства от работы лесной промышленности в регионе должны оставаться в области.