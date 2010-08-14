Новые судебные правила упрощают взыскание долгов с украинцев

Со вступлением в силу нового Закона Украины «О судоустройстве» в Украине начала действовать норма, по которой суд имеет право выдать приказ, если будет заявлено требование о взыскании задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг, телекоммуникационных услуг, услуг телевидения и радиовещания с учетом индекса инфляции и трех процентов годовых, начисленных заявителем на сумму задолженности.

Как отмечает "Зеркало недели", после принятия нового закона о судоустройстве соответствующие изменения были внесены в нормы гражданско-процессуального кодекса, регулирующие порядок упрощенного (не в исковом порядке) решения вопроса о взыскании долгов.

«Механизм получения судебного приказа очень простой: обращение в местный суд по местонахождению (проживанию) должника», - отмечается в сообщении.

Причем, как замечает издание, на рассмотрение вопроса дается три дня, без судебного заседания и вызова сторон. Потом копия судебного приказа посылается должнику рекомендованным письмом.

«Даже если его не было по этому адресу, днем получения копии приказа будет считаться дата на отметке почты об отсутствии должника по этому адресу или дата, отмеченная в почтовом сообщении о вручении или отказе на получение», - говорится в статье.

Ее автор отмечает, что от этих дат у должника есть 10 дней на то, чтобы подать в суд заявление об отмене отмеченного приказа (в случае несогласия с ним).

«Если раньше было достаточно подать в суд заявление об отмене, чтобы приказ был отменен почти автоматически, то теперь эта процедура немного осложнилась», - сообщается в статье.

«Причем если выдача судебного приказа проводится без вызова сторон и судебного заседания, то рассмотрение заявления об отмене такого приказа — наоборот: в судебном заседании с участием истца и должника», - отмечает издание.

Автор статьи подчеркивает, если так произошло и суд не получил на протяжении 13 суток (с учетом десятидневного срока на представление должником) заявления на отмену судебного приказа, то настоящий документ набирает законной силы и суд выдает его взыскателю для предъявления к выполнению.

«Это значит, что с ним можно идти в Государственную исполнительную службу со всеми плохими для должника последствиями. Обжаловать же отмеченный документ уже очень маловероятно», - констатирует издание.

По мнению автора публикации, «учитывая низкую правовую образованность наших граждан и невысокий уровень защиты их прав со стороны правоохранительных органов, ценой таких изменений станут судьбы сотен людей, в которых отберут и квартиры, и средства для существования».

«Но формально все, конечно, будет по закону — на усмотрение суда!», - добавляет автор статьи.