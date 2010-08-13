Суд оставил под стражей подозреваемого во взрыве в церкви

Апелляционный суд Запорожской области оставил под стражей подозреваемого в совершении взрыва в Свято-Покровском храме Запорожья Евгения ФЕДОРЧЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУМВД Украины в Запорожской области.

Таким образом, как отмечается в сообщении, суд не удовлетворил апелляцию адвоката Е.ФЕДОРЧЕНКО Ларисы ШЕВЧУК.

Как отметили в ЦОС, в ходе заседания обвиняемый заявил о том, что якобы признание у него выбивали силой. Мол, именно поэтому на заседании Октябрьского районного суда он был вынужден сознаться в совершении преступления. Адвокат требовала пересмотреть избранную меру пресечения и освободить подзащитного на подписку о невыезде.

Однако суд не нашел причин для отмены решения суда предыдущей инстанции и оставил подозреваемого под стражей.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа. В результате 1 человек - монахиня местного монастыря – погибла. Еще 8 прихожан и служителей церкви получили ранения и травмы.