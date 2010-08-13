НБУ: спрос и предложение валюты сохраняют равновесие

Национальный банк Украины отмечает сбалансированность спроса и предложения на иностранную валюту в августе.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«С начала августа спрос на иностранную валюту и ее предложение на межбанковском валютном рынке остаются практически сбалансированными, несмотря на увеличение платежей по импортным контрактам», – говорится в сообщении НБУ.

По данным Нацбанка, при такой ситуации курс гривни к доллару США на межбанковском рынке колебался в узком диапазоне от 7,8886 до 7,8922 грн./долл., а на наличном по операциям по продаже долларов США – от 7,8977 до 7,9021 грн./долл.

Также сообщается, что официальный курс гривни к доллару США изменялся в пределах от 7,890 до 7,8927 грн./долл. Относительно же евро гривня укрепилась на 2,17%, до 10,0913 грн./евро), а к российскому рублю – на 0,80%, до 2,5912 грн./10 рублей.

В НБУ напомнили, что в начале месяца в рамках нового соглашения стенд-бай в Украину поступил первый транш кредита Международного валютного фонда в объеме 1,25 млрд. СПЗ (примерно 1,89 млрд. долл.), что увеличило международные резервы на 6,2%.