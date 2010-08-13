Что украинцы думают о легализации лёгких наркотиков

Большинство украинцев считают наркоманию серьезной проблемой для своего города.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Института Горшенина, переданные агентству УНИАН.

Согласно опросу, 89,2% считают наркоманию серьёзной проблемой для своего города. Не видят в этом проблемы 4,9% опрошенных, а 5,9% отказались от ответа на вопрос.

Также большинство украинцев (83,1%) заявили, что среди членов их семей нет наркозависимых людей. При этом 11,6% опрошенных заявили, что в их семье есть наркоман, а 5,3% отказались отвечать на этот вопрос.

Большинство украинцев (80,2%) заявили, что никогда не употребляли наркотики. Подтвердили наличие такого опыта только 3,4%, а 16,4% отказались давать такую информацию.

Большинство граждан Украины (75,1%) не согласны с тем, что слабые наркотические вещества не опасны для здоровья и могут продаваться и употребляться как табак и алкоголь. Из них ответ «точно не согласен» выбрали 46,7% респондентов, «скорее не согласен» - более четверти (28,4%). При этом каждый шестой респондент (16,6%) склонен согласиться с тем, что слабые наркотические вещества для здоровья не опасны. Из них ответ «скорее согласен» дали 11,4%, «точно согласен» - 5,2% опрошенных. Затруднились ответить на вопрос 8,3% украинцев.

В случае, если бы кто-то из знакомых стал наркоманом, большинство опрошенных (83,7%) постарались бы помочь ему преодолеть наркотическую зависимость. 12,4% респондентов заявили, что будут общаться с этим человеком, как и раньше, а 8,4% респондентов сообщили бы о таком знакомом в правоохранительные органы. 5,7% предпочитают прекратить общение со знакомым-наркоманом, и такое же количество опрошенных (5,7%) выбрали ответ «другое» на данный вопрос.

Более половины граждан Украины (54,7%) считают, что количество наркозависимых людей можно уменьшить путём усиления контроля над продажей нарко- и психотропных препаратов. Менее трети (30,2%) выступили за усиление уголовной ответственности; 28,6% - за принудительное лечение наркоманов, а 17,2% предлагают усилить пропаганду здорового образа жизни.

Почти каждый десятый респондент (9,1%) считает, что легализация лёгких наркотиков сократит число наркоманов, 6,7% убеждены, что уменьшить их количество невозможно, а 5,9% опрошенных полагают, что ситуацию может улучшить толерантное отношение к наркозависимым. Затруднились ответить на этот вопрос 3,2% граждан.

Большинство украинцев (73,5%) считают недостаточными меры, которые принимают правоохранительные органы для борьбы с наркоманией. Из них 42,4% ответили «точно нет» на этот вопрос, 31,1% – «скорее нет». При этом 22,5% граждан считают, что правоохранительные органы делают достаточно для борьбы с наркоманией. Из них «скорее да» на вопрос ответили 13,3% опрошенных, «точно да» – 9,2%. Затруднились ответить на этот вопрос - 4,0% респондентов.

Большинство респондентов (75,2%) считают, что правоохранительным органам следует усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Из них 41,8% выбрали ответ «скорее да», а 33,4% – «точно да» на этот вопрос. Полагают, что в усилении деятельности правоохранительных органов в этом направлении необходимости нет, 17,6% респондентов. Из них 11,2% ответили «скорее нет» на этот вопрос, а 6,4% - «точно нет». Затруднились ответить 7,2% украинских граждан.

Институт Горшенина проводил телефонный опрос на тему: «Наркомания в Украине» с 9 по 11 августа. Всего согласно случайной выборке было опрошено 800 респондентов в возрасте от 16 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,8%.