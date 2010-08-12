Милицию Кременчуга пересадят на велосипеды и скутеры
17:34, 12 августа 2010Общество
1202 0
Пять штук уже купили
Военнослужащие милицейского батальона внутренних войск, расположенного в Кременчуге Полтавской области, будут патрулировать город на велосипедах и скутерах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель председателя Автозаводского райисполкома Кременчуга Григорий БРЫЖАХА.
По его словам, первые 5 велосипедов за деньги спонсоров уже приобретены для патрулирования района.
«Теперь мы договорились с колесным заводом о закупке для милиции еще 3 скутеров. Они будут патрулировать район вокруг завода, 304 квартал, а также Лашки», - сказал Г.БРЫЖАХА.
По его словам, первые такие патрули выйдут на дежурство в День Независимости Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter