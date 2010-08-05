Погода на завтра: дожди обещают лишь на западе

6 августа на большей части Украины сохранится сухая погода, днем - сильная жара с температурой 35-39°, в восточных, местами в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях - 40-42°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью будет составлять 18-23°, на юге - 22-27°. Лишь в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах - град, шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами сильные дожди; температура ночью - 14-19°, днем - 28-33°, в горах - 18-23°. Ветер в Украине восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области сохранится сухая погода и сильная жара с температурой днем 35-39°, ночью - 18-23°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве также сохранится сухая погода и сильная жара с температурой днем 36-38°, ночью - 21-23°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

5 августа температура воды в Черном и Азовском морях - 27-30°, в Днепре возле Киева - 27°.