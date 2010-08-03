Из Киева в Воронеж вылетели два пожарных самолета

Сегодня из Киева в Воронеж уже вылетели два самолета АН-32П МЧС Украины, предназначенные для гашения лесных и торфяных пожаров, которые бушуют на территории Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, ориентировочно, самолеты будут находиться в России 20 суток, при условии осложнения ситуации этот срок время будет продлен.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с поручением Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и в рамках межгосударственного соглашения о предоставлении взаимной помощи в случаях чрезвычайных ситуаций, Украина предложила Российской Федерации помощь в ликвидации масштабных пожаров, которые охватили уже более 170 гектаров и унесли 40 жизней.

Кроме того, в пяти приграничных областях Украины – Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Донецкой – в состоянии готовности находятся 77 единиц пожарно-спасательной техники и 233 человека личного состава.

В приграничной полосе созданы планы взаимодействия между областями Украины и России, согласно которым при необходимости сконцентрированные силы обеспечат пожарную безопасность на территории Украины в случае, если пожар приобретет трансграничный характер, или по запросу Российской Федерации отправятся на ее территорию.

Кроме того, для предоставления помощи пострадавшим россиянам готов ожоговый центр г. Донецка, оздоровительные заведения Украины также готовы принять на оздоровление и реабилитацию детей из пострадавших регионов.

Как сообщал УНИАН, борьба с лесными пожарами в России, которые охватили более 500 тысяч гектаров земли, длится с конца июля. По последним подсчетам, убытки от пожаров превысили 6,5 миллиарда рублей. На борьбу с огнем брошены военнослужащие, а также авиатехника.

2 августа Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций заявило о готовности оказать России помощь в гашении пожаров.

Сегодня, 3 августа, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ разрешил МЧС использовать авиатехнику Украины и Азербайджана при ликвидации очагов возгорания в России.