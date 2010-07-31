Житель Москвы перерезал семью и выбросился из окна

Мужчина на северо-западе Москвы в ночь на субботу убил двух своих дочерей, ранил жену и погиб, выбросившись из окна, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел около полуночи. "Мужчина после ссоры с женой нанес смертельные ножевые ранения дочерям 6 и 12 лет, также ранил ножом жену, после чего выбросился из окна шестого этажа. От полученных травм он скончался", - сказал собеседник агентства.

Потерпевшая женщина госпитализирована. Данных о ее состоянии нет. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.