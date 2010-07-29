Запорожский епископ призывает верующих придти в храмы

В связи со взрывом в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье настоятелям храмов области поручено повысить меры безопасности в церквях.

Согласно информационному сообщению, опубликованному сегодня на официальном сайте Запорожской епархии Украинской православной церкви, "29 июля в 11.00 епископ Запорожский и Мелитопольский ИОСИФ провел внеочередное собрание настоятелей запорожских храмов, посвященное повышению мер безопасности в церквях Запорожской епархии".

В чем конкретно будут заключаться меры, направленные на повышение безопасности, официально не сообщается.

В то же время, на сайте отмечается, что "всем настоятелям было поручено зачитать к пастве епархии обращение правящего архиерея по поводу трагедии случившейся 28 июля" - обращение, в котором епископ ИОСИФ, в частности, призывает православных несмотря на случившееся идти в храмы.

"Мы не должны возмущаться и мстить, но каждый из нас, если он верное чадо православной церкви, должен прийти в храм Божий и тем самым проявить свое христианское мужество, показать, что никакие происки приспешников врага рода человеческого не смогут сломить наш христианский дух. И если надо, то каждый из нас готов пострадать за веру, как это делали наши славные предки со времен Киевской Руси и Запорожского казачества", - говорится в обращении епископа Запорожского и Мелитопольского ИОСИФА, которое будут зачитываться в церквях области.