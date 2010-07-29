Среди версий взрыва в храме Запорожья - теракт

Милиция рассматривает несколько версий взрыва в Свято-Покровском храме Запорожья, в том числе теракт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель пресс-службы МВД Дмитрий АНДРЕЕВ.

Он подчеркнул, что расследование взрыва, в результате которого один человек погиб и еще 8 пострадали, в настоящее время продолжается. Кроме того, он проинформировал, что эксперты установили, что взрыв, судя по характеру разрушений, был эквивалентен 300-400 граммам тротила.

Кроме того, напомнил он, в связи со взрывом возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "Преднамеренное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей", "Покушение на убийство многих людей" и "Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва".

«Рассматриваются, конечно, все версии, начиная с бытовых, выяснение отношений неприязненных и также возможность террористического акта с целью запугивания, каким-то образом повлиять на прихожан Свято-Покровского собора», - сказал Д.АНДРЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в 16.26 в Октябрьском районе Запорожья произошел взрыв самодельного безоболочного взрывного устройства в Свято-Покровском храме УПЦ МП, в результате которого монахиня Людмила получила ранения, не совместимые с жизнью, от которых умерла в реанимационном отделении горбольницы, еще 8 человек получили ранения, квалифицированные как "легкие".