Милиция оцепила 45-метровый Государственный флаг Украины

Участники акции протеста против визита предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА развернули на Европейской площади в Киеве Государственный флаг Украины размером 35 на 45 метров.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 100 активов всеукраинского объединения «Свобода», Конгресса украинских националистов, УНА-УНСО и Украинской народной партии.

По периметру развернутого флага дежурят представители правоохранительных органов.

Также участники акции провели митинг, на котором высказывались против визита КИРИЛЛА в Украину.

Представители УНП отмечали, что акция посвящена 145-й годовщине со дня рождения Митрополита Украинской греко-католической церкви, Праведника мира Андрея Шептицкого. Акция символизирует акт межконфессионального примирения в Украине.