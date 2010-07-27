Милиция оцепила 45-метровый Государственный флаг Украины
10:18, 27 июля 2010Общество
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Акция протеста против визита Кирилла
Участники акции протеста против визита предстоятеля Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА развернули на Европейской площади в Киеве Государственный флаг Украины размером 35 на 45 метров.
|Фото Миколи Лазаренко
По периметру развернутого флага дежурят представители правоохранительных органов.
Также участники акции провели митинг, на котором высказывались против визита КИРИЛЛА в Украину.
Представители УНП отмечали, что акция посвящена 145-й годовщине со дня рождения Митрополита Украинской греко-католической церкви, Праведника мира Андрея Шептицкого. Акция символизирует акт межконфессионального примирения в Украине.
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