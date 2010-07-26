Торнадо в Чехии подтверждает ускорение климатических изменений

В Западной Чехии впервые зафиксировано торнадо. Это невиданное здесь ранее явление подтверждает теорию ускорения процесса климатических изменений и глобального потепления на планете, передает ИТАР-ТАСС.

«Природный катаклизм, характерный для неевропейских территорий, подверженных интенсивному влиянию влажного тропического климата, наблюдали жители деревни Чиста близ города Раковник», - сообщил журналистам представитель Чешского гидрометеорологического института Радек ДВОРЖАК.

Жертв и серьезных разрушений нет, так как торнадо миновало Чисту. В окрестных лесах поломаны и выкорчеваны сотни деревьев.