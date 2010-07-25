Победитель Одесского кинофестиваля вышел за наградой босиком

Кинокомедия российского режиссера Андрея КАВУНА «Детям до 16…» стала лучшим фильмом Одесского кинофестиваля.

Как передает корреспондент УНИАН, глава международного жюри конкурса Йос СТЕЛЛИНГ объявил, что «это решение мы приняли единогласно».

«Очень приятно, что этот фильм завоевал и Приз зрительских симпатий, что случается на кинофестивалях крайне редко», - добавил он.

После оглашения решения жюри режиссер А.КАВУН разулся и вышел на сцену босиком получать награду, объяснив это тем, что таким образом инициирует новую традицию: «ведь чем более нелепы традиции, тем солиднее выглядит мероприятие».

Он добавил, что Одесский кинофестиваль произвел на него потрясающее впечатление, понравился также одесский зритель, который живо и ярко реагирует на интересные события, «чего нет в Москве».

Жюри фестиваля признало лучшим актером исполнителя главной роли в фильме «Кондитер» голландца Арнуда БОСА, лучшим режиссером - польского кинематографиста Юлиуша МАХУЛЬСКИ (фильм «Колыбельная»).

Специальных наград жюри удостоены американская комедия «Мое самоубийство» и фильм «Октябрь» (совместного производства Перу-Испании).

На церемонии закрытия фестиваля выступил и мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, выразив уверенность, что «праздник точно удался». «Уверен, что вы интересно прожили последние несколько дней, если учесть, что в понятие "жизнь" попадает время, прожитое с пользой. Одесса также жила фестивалем - праздник точно удался», - сказал он.

Как сообщалось, первый Одесский международный кинофестиваль проходил с 16 по 24 июля. Основная концепция нового кинофорума - это наличие чувства юмора в фильмах, отобранных для участия в конкурсных и внеконкурсных программах.