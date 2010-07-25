В США эвакуировали тысячи людей из-за прорыва дамбы

Власти американского штата Айова проводят эвакуацию тысяч людей из-за прорыва дамбы на реке Макуокета, вызванного проливными дождями.

Как передает РИА «Новости», дамба на реке Макуокета находится в 60 километрах от города Сидар Рапидс на востоке Айовы.

По данным управляющего дамбой, количество воды, поступающей из озера Дели в реку из-за прорыва дамбы может стать угрожающим для населенных пунктов, расположенных вблизи плотины.

В первую очередь были эвакуированы жители небольшого городка Хопкинтон с населением 700 человек, а также жители города Монтиселло, население которого составляет около 4 тыс. человек.

Власти оценивают общее число пострадавших от наводнений в 8 тыс. человек, разрушен мост через реку, на которой находится дамба; раненых и погибших нет.

По данным метеорологов, за минувшие сутки в регионе выпало примерно до 40 сантиметров осадков, что является месячной нормой.