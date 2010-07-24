На каждый миллион тонн угля приходится больше двух смертей горняков

В Донецкой области в первом полугодии текущего года при добыче каждого миллиона тонн угля погибали более двух горняков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление угольной промышленности ОГА.

Коэффициент частоты смертельного травматизма на 1 млн. тонн добытого угля за первые 6 месяцев года на угольных предприятиях области составил 2,6 (в 2009 году он составлял 3,7).

За январь-июнь 2010 года общий травматизм на угольных предприятиях области уменьшился в сравнении с прошлым годом на 132 (или на 8%) и насчитывает 1499 случаев. На шахтах всех форм собственности произошло 39 смертельных случаев (на 19 меньше, чем в прошлом году).

В ОГА констатировали, что с начала текущего года на угледобывающих предприятиях региона произошло 10 групповых несчастных случаев, вследствие которых погибли 11 горняков (в 2009 году произошло 7 групповых несчастных случаев, 8 шахтеров погибли).

Кроме того, на шахтах области с начала года произошло 6 случаев внезапной смерти горняков, связанной с различными заболеваниями (в прошлом году – 12).