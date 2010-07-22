Ровенский горсовет не даст землю под Русский духовный центр

Ровенский городской совет не включил в повестку дня сессии проект решения о выделении местной русской общине земли под сооружение Русского духовного центра, который должен состоять из православного храма и монастыря Украинской православной церкви (Московского патриархата), библиотеки и помещения духовно-культурного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сессии горсовета депутат от фракции БЮТ Николай ТАРАСЮК предложил депутатам рассмотреть проект решения о выделении более двух гектаров земли под сооружение на околице города, в районе нынешнего Холма Славы, Русского духовного центра.

В свою очередь, председатель фракции Украинской народной партии Иван ТУРКО призвал депутатов городского совета не включать данный вопрос в повестку дня сессии, поскольку, по его словам, «на два гектара украинской земли претендует не украинская, а иностранная религиозная организация...».

По настоянию фракции УНП по этому вопросу было проведено поименное голосование. Из 45 депутатов горсовета 14 проголосовали «за» рассмотрение проекта решения о выделении земле под строительство Русского духовного центра, 6 - «против», 4 - «воздержались», 17 - не голосовали. Таким образом, вопрос о включении в повестку дня проекта решения относительно предоставления разрешения на разработку градостроительного обоснования по отведению земельного участка под строительство церкви Александра Невского на улице Киевской возле Холма Славы в Ровно не набрал достаточного количества голосов.

Перед началом сессии здание городского совета пикетировали более 200 человек – преимущественно представители УНП и местной общины Украинской православной церкви (Киевского патриархата). Они требовали от депутатов не выделять землю под строительство культовых сооружений УПЦ (Московского патриархата). Подобная акция протеста уже в третий раз состоялась возле Ровенского горсовета.