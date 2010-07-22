На птицефабрике обнаружено 10 тысяч упаковок тухлых яиц

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура из-за обнаружения 10 тысяч паков тухлых яиц на птицефабрике «Южная-Холдинг» возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия по факту злоупотребления служебным положением и нарушения правил, установленных для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"Птицеводы оказались под следствием после того, как на предприятии нашли 10 тысяч упаковок просроченных яиц, которые по требованию инспекции ветмедицины не были своевременно утилизированы и оставались гнить на его территории", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура напоминает, что в прошлом году экс-руководителя этой птицефабрики привлекли к уголовной ответственности за такое же преступление. В помещениях предприятия нашли два миллиона тухлых яиц.