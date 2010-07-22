Барак Обама подписал закон о реформе финансового сектора
00:02, 22 июля 2010Общество
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Республиканцы выступали против
Президент США Барак Обама подписал принятый ранее Конгрессом закон о реформе регулирования финансового сектора, сообщает Радио "Свобода".
Документ, официально названный "Закон о реформе Уолл-Стрит и защите потребителей", предусматривает новые меры защиты вкладчиков в случае краха финансовых институтов. Он также ограничивает рискованные операции на финансовом рынке и создает механизмы надзора за крупными банками.
Барак Обама в среду вновь заявил, что цель закона - не допустить повторения кризиса, подобного происшедшему два года назад. Республиканцы выступали против законопроекта, утверждая, что он ограничивает экономический рост.
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