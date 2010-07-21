Азаров заявляет о прорыве авиастроительного комплекса

Контракты на продажу самолетов, заключенные предприятием ГП «Антонов» в английском Фарнборо, свидетельствуют о прорыве отечественного авиастроительного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

«Вчера на аэрокосмическом салоне в Фарнборо произошел долгожданный прорыв для отечественного авиастроительного комплекса. Заключены контракты на поставку нескольких десятков самолетов семейства Ан в Россию, азиатские и латиноамериканские страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что украинские авиастроители заслуживают поздравлений.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что этот прорыв – явное свидетельство того, что между Украиной и Россией возобновляется сотрудничество, и объединение усилий дает конкретные результаты.

Как сообщал УНИАН, ГП «Антонов» представляет на международном аэрокосмическом салоне «Фарнборо-2010» (Farnborough International Airshow 2010), который проходит с 19 по 25 июля 2010 года в Англии, региональный реактивный самолет нового поколения Ан-158.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, и в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основан в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).