Стихия в Черновцах: ветер повредил крыши, электроопоры и газопроводы

Вчера в 18.40 в Черновцах в результате шквалистого ветра были повреждены крыши 78 частных жилых домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на 13 домах крыши разрушены полностью и на 65 домах - частично.

Также в результате ветра и падения деревьев повреждены электроопоры, линии электропередач, воздушные газопроводы среднего и низкого давления (от газоснабжения отключены 620 домов, от электроснабжения - 1560 домов).

Силами подразделов ГУ МЧС и оперативными службами гражданской защиты города очищен и обеспечен проезд по улицам Черновцов. Развернуто отделение жизнеобеспечения. Работы организованы в круглосуточном режиме.

Всего к ликвидации последствий стихии привлечены 144 человека, а также 34 единицы техники.