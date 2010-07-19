Учительница украинского языка продавала женщин в секс-рабство

Тернопольский горрайсуд вынес приговор двум жительницам Черткова, которые продали в польский бордель трех жительниц райцентра.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, организовала продажу женщин для занятий проституцией 40-летняя учительница украинского языка. С сообщницей она находила потенциальных жертв – преимущественно из неблагополучных семей, а затем сообщница сопровождала девушек в Польше. Молодым девушкам обещали большие заработки за работу уборщицей в баре, кроме того, им оплачивали расходы на поездку и заграничный паспорт, объясняя, что долг они смогут вернуть из первого заработка. Вместо этого в Польше у девушек забирали документы и вынуждали заниматься проституцией в борделе, замаскированном под гостиницу.

За каждую проданную в Польшу девушку женщины получали по 200-300 долларов.

Злоумышленниц разоблачили после того, как они отправили 16-летнюю жертву с фальшивым паспортом. В гостинице при проверке документе полицейский выявил, что у девушки в паспорте переклеена фотография, и ее депортировали в Украину, где девушка уже обратилась к правоохранителям.

Учитывая тяжесть преступления, суд приговорил организатора продажи женщин в секс-рабство к 9 годам лишения свободы, а ее сообщницу – к 8, обеих – с конфискацией имущества.