Смогут ли украинцы платить за ЖКУ после подорожания газа (опрос)

Повышение цен на газ скажется на материальном положении украинских семей.

К такому выводу пришли эксперты Института Горшенина, проведя телефонный опрос на тему «Повышение цен на газ для населения», сообщили УНИАН в Институте.

Также эксперты обращают внимание на высокую информированность украинцев о планируемом повышении цен на газ для населения. По их мнению, это свидетельствует о том, что этот вопрос волнует большинство граждан нашей страны. Так, согласно опросу, более 70% украинцев считают, что повышение тарифов существенно скажется на их семейном бюджете. Как следствие - значительная часть респондентов полагает, что будет испытывать трудности с оплатой услуг ЖКХ по новым тарифам. Если сегодня полностью или частично тарифы оплачивают около 90%, то после планируемого повышения тарифы смогут оплачивать около 70% населения.

Согласно исследованию, подавляющее большинство украинцев (85,4%) знает о том, что с 1 августа 2010 года розничная цена на газ для населения Украины вырастет на 50%. Не знает об этом только каждый десятый респондент (11,7%), а 2,9% - затруднились ответить на этот вопрос.

Большинство украинцев (77,2%) полагает, что от повышения цен на газ больше всего пострадают бедные. Считают, что более всего пострадает средний класс, 12,6% опрошенных, и только 2,7% высказали мнение, что богатые люди тоже пострадают от повышения цен на газ. Затруднились ответить на данный вопрос 7,5% респондентов.

Подавляющее большинство украинцев (85,2%) заявило о том, что повышение тарифов на газ существенно скажется на материальном положении их семей. Из них 72,1% дали ответ «точно существенно», 13,1% - «скорее существенно» на этот вопрос. Каждый восьмой опрошенный (12,1%) надеется, что повышение тарифов на газ скажется на его семье несущественно. Из них ответ «скорее несущественно» дали 9,8%, «точно несущественно» - 2,3% респондентов. Затруднились ответить на данный вопрос 2,7% граждан Украины.

Большинство украинцев (75,5%) на сегодняшний день оплачивают услуги ЖКХ полностью. Частично оплачивают услуги ЖКХ 14,2% опрошенных, а 2,9% - не оплачивают их совсем. Затруднились ответить на этот вопрос 7,4% граждан Украины.

В случае увеличения цен на отопление и горячую воду на 20-25%, прогнозируемом Министерством ЖКХ, полностью оплачивать эти услуги планируют 41,2% украинцев. Частично оплачивать данные услуги собираются 30,1% респондентов, а 6,9% - не планирует их оплачивать вообще. Затруднились ответить, в каком объеме будут оплачивать услуги ЖКХ в случае повышения цен на них, 21,8% граждан Украины.

Кроме того, эксперты Института Горшенина отмечают, что значительная часть граждан считает, что субсидии, объявленные правительством, не смогут защитить малообеспеченные семьи от последствий повышения тарифов. Это происходит либо из-за недостаточной информированности людей о субсидиях и возможностях их получения, либо из-за возникшего недоверия к действиям правительства. Эксперты отмечают, что для изменения ситуации представителям власти стоит обратить на это внимание и усилить разъяснительную работу в данном направлении.

Большинство граждан Украины (76,5%) считают, что субсидии, объявленные правительством, не смогут защитить малообеспеченных от последствий повышения цены на газ. Из них 59,2% дали ответ «точно нет» на этот вопрос, 17,3% - «скорее нет». Полагают, что льготы и субсидии смогут защитить малообеспеченных, только 6,9% украинцев. Из них 5,1% ответили на вопрос «скорее да», 1,8% - «точно да». Затруднились ответить на данный вопрос 16,6% респондентов.

В Институте считают показательным, что именно Президент Украины, по мнению граждан, несет основную ответственность за повышение тарифов на газ для населения. Как уже неоднократно отмечали эксперты Института Горшенина, за последние несколько месяцев силами новой власти в Украине де-факто была выстроена президентско-парламентская модель управления. По мнению украинцев, Президент, как глава государства и центр принятия решений, несет ответственность за все основные процессы в жизни страны - независимо от того, кто формально возглавляет то или иное направление.

Основную ответственность за повышение цены на газ для населения несет Президент – так считает около трети опрошенных украинцев (35,8%). Почти такое же количество респондентов (33,2%) полагает, что основную ответственность за это несет Кабинет министров. Каждый пятый опрошенный (19,2%) возлагает ответственность за повышение тарифов на газ для населения на Верховную Раду, а каждый десятый (9,7%) – на МВФ. Считают ответственной за подорожание газа оппозицию 8,2%, Россию – 3,1%, облгазы или горгазы – 2,3%, бизнесменов – 2,2% граждан Украины. Ответ «другое» на этот вопрос дали 2,8% респондентов, а 14,1% - затруднились ответить на него.

Полагают, что правительство Украины подняло цены на природный газ для населения с целью личного обогащения отдельных политиков и бизнесменов, 36,7% граждан нашей страны. Также около трети опрошенных (35,8%) считают, что правительство пошло на такие меры с целью наполнения государственного бюджета, а 29,5% - с целью возобновления сотрудничества с МВФ. Полагает, что цены на газ повысили для того, чтобы привести их в соответствие с рыночными, экономически обоснованными ценами, каждый десятый респондент (11,2%), а 2,4% опрошенных высказали мнение, что это необходимо для модернизации и ремонта газовых сетей. Ответ «другое» на этот вопрос дали 1,5% украинцев, а каждый десятый (10,2%) – затруднился ответить на него.

Опрос проводился с 17 по 18 июля 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.