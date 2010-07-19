В Киеве выявили группу врачей, которые сознательно «гробили» людей

Столичная милиция в одном из больничных заведений Киева разоблачила группу расхитителей дорогих лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов, больных гепатитом.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

Как отметили правоохранители, в среднем месячное лечение больного гепатитом, с учетом анализов, стоит около 20 тыс. грн. Учитывая общественную опасность этого заболевания, в государстве принята соответствующая целевая программа, и лечение больных финансирует государство.

В то же время оперативникам Управления борьбы с экономической преступностью поступила информация, что непосредственно в вирусном отделении больничного заведения пациентам продают медикаменты для лечения гепатита.

Чтобы выявить мошенническую схему, понадобилось почти полгода. За это время оперативники изучили более ста историй болезней пациентов, которые проходили курс лечения в 2007-2009 годах, и установили 23 граждан, обманутых врачами.

Мошенники действовали по нескольким схемам. В частности, если пациент попадал на консультацию по подозрению на гепатит, ему без заключения анализов ставился несуществующий диагноз, и назначалось лечение. В этом случае лекарства списывались, а затем продавались другим больным за наличные.

В другом случае пациентов с настоящим диагнозом вынуждали покупать лекарства за собственные средства непосредственно в отделении или в определенных аптеках.

Уже зафиксировано более 40 таких комбинаций. Размер нанесенного ущерба превышает 62 тыс. грн., отметили в ГУ МВД Киева.

Ввиду того, что за этот период в отделении прошли лечения более 1200 пациентов из всех регионов страны, оперативники обоснованно считают, что количество потерпевших значительно больше, равно как и сумма ущерба.

При этом правоохранители констатируют, что вирусный гепатит является очень опасным для здоровья человека заболеванием, и если больного лечили неправильно, или не в полном объеме, то болезнь будет прогрессировать. Следовательно, установить ход лечения теперь может лишь врачебная экспертная оценка, и для этого милиция изъяла свыше 1200 историй болезней. Ведь среди обманутых пациентов этого отделения могут быть и граждане, которых лечили неправильно, и теперь их жизни угрожает смертельная опасность, отмечается в сообщении.

В ГУ МВД также отметили, что действия врачей подпадают под 191 статью Уголовного кодекса Украины. Санкция той части статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года.

Также столичная милиция обращается к гражданам, которые проходили лечение от вирусного гепатита в столице и покупали лекарства за собственные средства, обращаться по телефонам: 271-98-45, 271-95-89. Следствие гарантирует неразглашение врачебной тайны и личных данных граждан.